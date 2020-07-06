2020-07-06T03:22:04+03:00
Здоровье

Как правильно есть сало при похудении, рассказала диетолог

Эксперт объяснила, что этот продукт способен помочь сбросить лишнее только в одном специфическом случае
Юлия КЕКОВА
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Как правильно есть сало при похудении, рассказала диетологКак правильно есть сало при похудении, рассказала диетологФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сало, хоть и считается одним из вредных продуктов, может помочь похудеть. Однако есть только один специфичный вариант его употреблению, считает диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, все дело в количестве и способе употребления этого продукта.

- Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. Но после такого перекуса точно не захочется съесть что-то высококалорийное вроде сладостей. В этом отношении сало - это очень даже замечательно, - рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Однако не стоит забывать, что сало - очень высококалорийный продукт, не нужно есть го слишком много.

- Сало - стопроцентный жир. Обычно его если и употребляют, то не более 10-30 граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестеринав крови, следует есть не более 10 граммов в день, - рассказала диетолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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