Можно ли обмануть систему распознавания лиц, раскрыл эксперт

6 Июль 2020 2020-07-06T03:05:23+03:00

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Накладные усы, парики, очки и бороды относятся к тому, как визуально можно было бы изменить своб внешность. Однако сработает ли этот способ, если попытаться "провести" систему распознавания лиц?

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, испытывать системы теоретически можно, но не факт, что удастся ее обмануть - современные технологии постоянно совершенствуются.

Систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и доступ к приватной информации изучаемого человека. С одной стороны, она эффективно выявляет преступников и нарушителей, но с другой - может быть использована и с целью мошенничества.

- Так, японский национальный институт информатики разработал специальные очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры. То есть они не позволяют полностью распознать лицо. Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который позволяет скрывать наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, - привел пример эксперт "Прайм".

ИСТОЧНИК KP.RU