2020-07-06T03:05:23+03:00
Общество

Можно ли обмануть систему распознавания лиц, раскрыл эксперт

Технологи постоянно совершенствуются, из-за чего "провести" систему очень сложно
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накладные усы, парики, очки и бороды относятся к тому, как визуально можно было бы изменить своб внешность. Однако сработает ли этот способ, если попытаться "провести" систему распознавания лиц?

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, испытывать системы теоретически можно, но не факт, что удастся ее обмануть - современные технологии постоянно совершенствуются.

Систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и доступ к приватной информации изучаемого человека. С одной стороны, она эффективно выявляет преступников и нарушителей, но с другой - может быть использована и с целью мошенничества.

- Так, японский национальный институт информатики разработал специальные очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры. То есть они не позволяют полностью распознать лицо. Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который позволяет скрывать наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, - привел пример эксперт "Прайм".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подсчитан уровень бедности в России
Можно ли обмануть систему распознавания лиц, раскрыл эксперт
Как правильно есть сало при похудении, рассказала диетолог
ВМФ получит около 40 кораблей и судов в 2020 году
В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам
Русскоговорящих учителей за рубежом планируют объединить единой соцсетью
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте замминистра науки Лукашевич
"Вращался и смотрел на меня": хозяйка 12 минут стирала кота в машинке с горячей водой
В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
Умер Владимир Трошкин, серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу
Букмекеры оценили шансы Канье Уэста стать президентом США
Ученые из 32 стран призывают ВОЗ признать факт передачи коронавируса по воздуху
Питерский "Зенит" обыграл "Краснодар" 4:2, став в шестой раз чемпионом России
В Германии подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная
Опасность вспышки бубонной чумы для россиян оценил эксперт
Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом
Зеленский приказал «полностью» оснастить украинский флот ракетным вооружением
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
Бубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасности
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн
В Совфеде оценили американский аналог ракетных двигателей РД-180
Россиянка в Таиланде убила годовалую дочь и накрыла ее тело вырванным из пола унитазом
Зеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налогов
Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог