2020-07-06T04:19:28+03:00
Общество

Подсчитан уровень бедности в России

Значение отметки этого показателя заметно поднялось
Юлия КЕКОВА
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Подсчитан уровень бедности в РоссииПодсчитан уровень бедности в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 11 регионах России в 2019 году доля россиян, живущих за чертой бедности, заметно выросла - выше 20%.

Сообщается, что в среднем по стране этот показатель превысил отметку в 12%. В Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Также сообщается о потере доходов россиян в период пандемии. Некоторые сотрудники, к слову это порядка 1,5 миллиона человек, из-за разорения фирм и организаций лишились своих рабочих мест.

Чтобы помочь гражданам, государство заметно расширило финансовую поддержку населения, в том числе для семей с детьми. Благодаря таким мерам негативные эффекты экономики могут быть частично компенсированы.

Хуже всего сокращение или полная потеря заработка сказалась на бедных россиянах. Чтобы экономить, им пришлось отказываться от базовых трат. Кроме того, люди с небольшими доходами имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, и, соответственно, у них нет сбережений на "черный день".

ИСТОЧНИК KP.RU

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