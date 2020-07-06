2020-07-06T04:29:24+03:00
Общество

ЕГЭ по русскому языку сдадут более 670 тысяч выпускников

Экзамен пройдет 6 и 7 июля
Юлия КЕКОВА
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ЕГЭ по русскому языку сдадут более 670 тысяч выпускниковЕГЭ по русскому языку сдадут более 670 тысяч выпускниковФото: Евгения ГУСЕВА
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В этом году в России пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку - экзамен 6 и 7 июля сдадут более 670 тысяч выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

- Было решено в этом году разделить проведение экзамена на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах, - говорится в сообщении.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 671 тысячи человек, из которых почти 618 тысяч - выпускники 2020 года. В первый день проведения экзамена по русскому показать свои знания предстоит более 428 тысяч участникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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