Киевский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

6 Июль 2020 2020-07-06T05:56:18+03:00

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Киевский политолог Андрей Головачев назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского "типичным представителем хуторянской элиты".

По его мнению, вся политическая элита страны, включая всех президентов - это "элита с хуторянским менталитетом". Также он добавил, что ранее ему в пример приводили Зеленского в качестве "президента с новым и современным менталитетом", говорится в статье "Главреда".

- Это настоящее недоразумение! Или полное непонимание того, что на самом деле означает крестьянская ментальность. Это прежде всего склонность человека ко лжи. Человек с крестьянским менталитетом, способен легко лгать без угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала, - заявил Головачев.

Ранее сообщалось, что на Украине уже сейчас запущен процесс по уничтожения страны, а агрессивные акции радикалов - это всего лишь часть этого масштабной "операции". Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, существуют определенные внешние силы, которые намерены превратить Незалежную в настоящую колонию, и используют для этого радикально настроенные группировки националистов.

ИСТОЧНИК KP.RU