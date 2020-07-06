Киевский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского "типичным представителем хуторянской элиты".
По его мнению, вся политическая элита страны, включая всех президентов - это "элита с хуторянским менталитетом". Также он добавил, что ранее ему в пример приводили Зеленского в качестве "президента с новым и современным менталитетом", говорится в статье "Главреда".
- Это настоящее недоразумение! Или полное непонимание того, что на самом деле означает крестьянская ментальность. Это прежде всего склонность человека ко лжи. Человек с крестьянским менталитетом, способен легко лгать без угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала, - заявил Головачев.
Ранее сообщалось, что на Украине уже сейчас запущен процесс по уничтожения страны, а агрессивные акции радикалов - это всего лишь часть этого масштабной "операции". Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.
По его мнению, существуют определенные внешние силы, которые намерены превратить Незалежную в настоящую колонию, и используют для этого радикально настроенные группировки националистов.
ИСТОЧНИК KP.RU