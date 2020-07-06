Названы правила выбора хорошей колбасы летом

6 Июль 2020 2020-07-06T05:59:57+03:00

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Купить хорошую колбасу в летний период можно. Для этого прежде всего стоит обратить на ее внешний вид и аромат. Обращать внимание нужно и на производителя, и на категорию товара. О полезных правилах при выборе мясного изделия рассказала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

По ее словам, за качеством и безопасностью отечественных колбас следят сразу два ведомства: Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

- Вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безопасная, - отметила эксперт в интервью с радио Sputnik.

Также при выборе колбасы покупателям стоит обращать внимание на оболочку продукта. По словам Лучкиной, она должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, быть без пятен, вздутий и деформаций. К слову, цвет колбасы на срезе должен быть равномерным. Такое качественное изделие будет содержать все полезные свойства мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU