2020-07-06T06:10:04+03:00
В мире

Великобритания планирует ввести персональные санкции против граждан России

МИД государства огласит список 6 июня
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Великобритания планирует ввести персональные санкции против граждан РоссииВеликобритания планирует ввести персональные санкции против граждан РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, планирует объявить имена граждан России и Саудовской Аравии против которых будут введены санкции.

Такое решение было принято на основе нарушений прав человека в рамках "поправки Магнитского". Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на самого министра.

Некоторым россиянам, по данным издания, хотят запретить въезжать на территорию Соединенного Королевства, а их счета в британских банках заморозят. Предполагается, что в списке будут значиться имена "исполнителей пыток, убийц и насильников".

В черный список Рааба должны войти имена причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году. предполагается, что введенные санкции вступят в свою законную силу немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24