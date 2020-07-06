Великобритания планирует ввести персональные санкции против граждан России

6 Июль 2020 2020-07-06T06:10:04+03:00

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, планирует объявить имена граждан России и Саудовской Аравии против которых будут введены санкции.

Такое решение было принято на основе нарушений прав человека в рамках "поправки Магнитского". Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на самого министра.

Некоторым россиянам, по данным издания, хотят запретить въезжать на территорию Соединенного Королевства, а их счета в британских банках заморозят. Предполагается, что в списке будут значиться имена "исполнителей пыток, убийц и насильников".

В черный список Рааба должны войти имена причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году. предполагается, что введенные санкции вступят в свою законную силу немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU