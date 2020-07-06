Названы курорты с самым теплым морем в России

6 Июль 2020 2020-07-06T06:31:41+03:00

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Лето 2020 года уже сейчас бьет температурные рекорды. Из-за жары в водоемах прогрелась вода, в некоторых даже "перегрелась". Специалисты Гидрометцентра назвали курорты с самым теплым морем в России.

Так, среди курортов Черноморского побережья, вода теплее всего в море в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте вода прогрелась до 26 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Очень высокие температуры. В Алуште, например, температура воды составляет 24 градуса, в Феодосии и Анапе - 25 градусов, а в Евпатории и Ялте значения еще выше - 26 градусов, - сообщил он.

Также Вильфанд отметил, что, температура воды в Сочи по последним данным достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе - 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU