Восемь человек погибли при столкновении самолетов в США
В небе над озером в северной части штата Айдахо (США) произошло столкновение двух небольших самолетов.
В результате происшествия погибли восемь человек, среди которых есть и несовершеннолетние. Об этом сообщает телеканал CNN. После авиакатастрофы обломки воздушных судом упали в водоем и затонули.
Тела двух человек уже обнаружены специалистами, самолеты планируется позже поднять на поверхность.
Ранее сайт kp.ru писал, что под Карачи самолет с 91 пассажиром упал на жилые дома. Предполагается, что воздушное судно могло иметь проблемы с шасси. Связь с землей у пилотов прервалась за минуту до предполагаемой посадки.
«Эрбас» упал в месте с плотной застройкой и узкими улицами, несколько зданий повреждены. По словам очевидцев, воздух заволокло плотным черным дымом из-за пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU