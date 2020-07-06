Последние новости на утро 6 июля 2020: Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

6 Июль 2020 2020-07-06T07:22:49+03:00

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Последние новости на утро 6 июля 2020 года: Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности. Так, в 11 регионах страны в 2019 году доля граждан, живущих за чертой бедности, заметно выросла - выше 20%. В среднем по стране этот показатель превысил отметку в 12%. В Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%. Также сообщается о потере доходов россиян в период пандемии. Из-за разорения фирм и организаций некоторые сотрудники - порядка 1,5 миллиона человек, лишились своих рабочих мест. Чтобы помочь гражданам, государство заметно расширило финансовую поддержку населения, в том числе для семей с детьми.

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам. На данный момент несколько ведомств разрабатывают законопроект, который позволит использовать данные с удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг. Предполагается, что права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту.

Названы курорты с самым теплым морем в России. Так, на Черноморском побережье, вода теплее всего в море в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте - ее температура прогрелась до 26 градусов. В Алуште - 24 градуса, в Феодосии и Анапе - 25 градусов, а в Евпатории, Геленджике, Туапсе и Ялте значения еще выше - 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU