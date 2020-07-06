2020-07-06T07:22:49+03:00
Общество

Последние новости на утро 6 июля 2020: Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

Мы собрали последние новости на утро 6 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Важные новости утраВажные новости утраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Последние новости на утро 6 июля 2020 года: Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности. Так, в 11 регионах страны в 2019 году доля граждан, живущих за чертой бедности, заметно выросла - выше 20%. В среднем по стране этот показатель превысил отметку в 12%. В Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%. Также сообщается о потере доходов россиян в период пандемии. Из-за разорения фирм и организаций некоторые сотрудники - порядка 1,5 миллиона человек, лишились своих рабочих мест. Чтобы помочь гражданам, государство заметно расширило финансовую поддержку населения, в том числе для семей с детьми.

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам. На данный момент несколько ведомств разрабатывают законопроект, который позволит использовать данные с удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг. Предполагается, что права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту.

Названы курорты с самым теплым морем в России. Так, на Черноморском побережье, вода теплее всего в море в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте - ее температура прогрелась до 26 градусов. В Алуште - 24 градуса, в Феодосии и Анапе - 25 градусов, а в Евпатории, Геленджике, Туапсе и Ялте значения еще выше - 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немецкое издание предсказало Украине банкротство
Минфин планирует расширить льготную ипотеку для многодетных семей
Последние новости на утро 6 июля 2020: Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
Военный эксперт объяснил отказ США от российских двигателей РД-180 политическими мотивами
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом: один человек погиб
Восемь человек погибли при столкновении самолетов в США
Названы курорты с самым теплым морем в России
Великобритания планирует ввести персональные санкции против граждан России
Названы правила выбора хорошей колбасы летом
Киевский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
ЕГЭ по русскому языку сдадут более 670 тысяч выпускников
ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса
Подсчитан уровень бедности в России
Можно ли обмануть систему распознавания лиц, раскрыл эксперт
Как правильно есть сало при похудении, рассказала диетолог
ВМФ получит около 40 кораблей и судов в 2020 году
В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам