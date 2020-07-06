Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом: один человек погиб
Под Ростовом частный вертолет Ми-2, который занимался обработкой рисовых чеков, совершил жесткую посадку.
В результате происшествия один человек погиб и один пострадал. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за отказа двигателя. Об этом сообщили ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области.
Все детали и причины случившегося в поселке Кирсаново выясняются специалистам.
Для ликвидации последствий крушения привлекли 17 человек и пять единиц спецтехники, в том числе и от МЧС.
Ранее сайт kp.ru писал, что в результате столкновения двух небольших самолетов в США погибли восемь человек. Крушение воздушных судов произошло над озером, обломки упали в воду. На данный момент там ведутся поиски жертв авиакатастрофы, среди которых есть и несовершеннолетние. Два тела уже найдены специалистами экстренных служб.
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом.Видео ГУ МЧС по Ростовской области
ИСТОЧНИК KP.RU