Военный эксперт объяснил отказ США от российских двигателей РД-180 политическими мотивами
Специалист опасается, что последствия такого решения могут быть трагическими
Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего за океан отправили 116 двигателейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 - политический жест, заявил военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Эксперт также считает, что отказ от РД-180 был неизбежен, учитывая взятую президентом США Дональдом Трампом политику импортозамещения.
- Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран, - сообщил Евсеев в беседе с "Вечерней Москвой".
ИСТОЧНИК KP.RU