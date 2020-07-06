Военный эксперт объяснил отказ США от российских двигателей РД-180 политическими мотивами

6 Июль 2020 2020-07-06T07:20:24+03:00

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего за океан отправили 116 двигателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист опасается, что последствия такого решения могут быть трагическими

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Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 - политический жест, заявил военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Эксперт также считает, что отказ от РД-180 был неизбежен, учитывая взятую президентом США Дональдом Трампом политику импортозамещения.

- Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран, - сообщил Евсеев в беседе с "Вечерней Москвой".

ИСТОЧНИК KP.RU