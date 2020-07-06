Военный эксперт объяснил отказ США от российских двигателей РД-180 политическими мотивами
Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 - политический жест, заявил военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Эксперт также считает, что отказ от РД-180 был неизбежен, учитывая взятую президентом США Дональдом Трампом политику импортозамещения.
- Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран, - сообщил Евсеев в беседе с "Вечерней Москвой".
4 июля подрядчик NASA компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4. Он должен стать заменой российского агрегата.
Эксперт опасается за безопасность нового американского двигателя, даже учитывая высокий уровень технологического развития США.
- Запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа, - отметил Евсеев, добавив, что США пока не пришли к полной независимости от ракетостроения России.
По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, как сообщал сайт KP.ru, BE-4, созданная в США замена российскому двигателю РД-180 не окажет существенного влияния на российскую промышленность и не скажется на российском бюджете.
Также на сайте писали о заявлении главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, что США закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции. Говоря о предприятиях космической отрасли, он отметил, что некоторые из них занимают лидирующие позиции в мире.
Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя - НПО "Энергомаш", за океан отправили 116 двигателей.
ИСТОЧНИК KP.RU