Военный эксперт объяснил отказ США от российских двигателей РД-180 политическими мотивами

6 Июль 2020 2020-07-06T08:08:30+03:00

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего за океан отправили 116 двигателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист опасается, что последствия такого решения могут быть трагическими

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Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 - политический жест, заявил военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Эксперт также считает, что отказ от РД-180 был неизбежен, учитывая взятую президентом США Дональдом Трампом политику импортозамещения.

- Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран, - сообщил Евсеев в беседе с "Вечерней Москвой".

4 июля подрядчик NASA компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4. Он должен стать заменой российского агрегата.

Эксперт опасается за безопасность нового американского двигателя, даже учитывая высокий уровень технологического развития США.

- Запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа, - отметил Евсеев, добавив, что США пока не пришли к полной независимости от ракетостроения России.

По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, как сообщал сайт KP.ru, BE-4, созданная в США замена российскому двигателю РД-180 не окажет существенного влияния на российскую промышленность и не скажется на российском бюджете.

Также на сайте писали о заявлении главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, что США закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции. Говоря о предприятиях космической отрасли, он отметил, что некоторые из них занимают лидирующие позиции в мире.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя - НПО "Энергомаш", за океан отправили 116 двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU