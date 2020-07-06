2020-07-06T08:26:51+03:00
Политика

Немецкое издание предсказало Украине банкротство

Газета Handelsblatt объяснила это отставкой главы Нацбанка Украины Якова Смолия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Верховная рада приняла отставку главы НБУ Якова СмолияВерховная рада приняла отставку главы НБУ Якова СмолияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украине вновь грозит банкротство из-за отставки главы Нацбанка страны Якова Смолия, заявили в немецкой газете Handelsblatt.

Смолий возглавлял НБУ с марта 2018 года. 1 июля 2020 года он заявил о своей отставке из-за "систематического политического давления" на банк. Верховная рада освободила Смолия от должности спустя два дня.

В публикации Handelsblatt сказано, что теперь Украина должна срочно вернуть несколько миллиардов, взятые у иностранных кредиторов.

- Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает, - заявляет автор статьи.

В Украине из-за внезапной отставки Смолия остановили выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировали планировалось разместить на Лондонской бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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