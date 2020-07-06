Немецкое издание предсказало Украине банкротство

6 Июль 2020 2020-07-06T07:55:12+03:00

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Украине вновь грозит банкротство из-за отставки главы Нацбанка страны Якова Смолия, заявили в немецкой газете Handelsblatt.

Смолий возглавлял НБУ с марта 2018 года. 1 июля 2020 года он заявил о своей отставке из-за "систематического политического давления" на банк. Верховная рада освободила Смолия от должности спустя два дня.

В публикации Handelsblatt сказано, что теперь Украина должна срочно вернуть несколько миллиардов, взятые у иностранных кредиторов.

- Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает, - заявляет автор статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU