Вирусолог объяснил, почему крупным городам не грозит вторая волна «ковида»

6 Июль 2020 2020-07-06T08:30:12+03:00

Вирусолог объяснил, почему второй волны "ковида" в Москве не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Москве официально зафиксировано 20% людей с антителами к коронавирусу. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уверен, что к этому показателю можно прибавить еще 40-60% и получится доля жителей, которые имеют иммунитет к заболеванию.

Это дает основание прогнозировать, что вторая волна «ковида» столице не грозит. Такие заключения делает эксперт.

-Показатели в 700 зараженных для многомиллионной Москвы говорят о том, что коллективный иммунитет сформировался. Если бы у нас действительно было всего 20% жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных, - объясняет Волчков.

Он прогнозирует, что уже в августе показатели новых случаев заболеваемости достигнут почти нулевых значений. Но это не значит, что отдельные случаи не будут фиксировать на протяжении более длительного времени, они будут завозиться из регионов, которые с запозданием стали «подбирать» коронавирус.

- Для Москвы вторая волна уже невозможна, так как у 40–60% населения есть иммунитет. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%. Похожая ситуация в крупных городах. А в регионах, которых хорошо самоизолировались, где были низкие показатели заболеваемости – да, - отмечает в беседе с «Известиями» специалист.

Тем временем в Москве и Московской области восстановили работу детские сады. Всем детям, которые не ходили в дежурную группу, нужно будет пройти разовый осмотр врача и получить справку. Идти в поликлинику для этого не нужно, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU