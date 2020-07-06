2020-07-06T09:13:27+03:00
В мире

NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект в Иране

На объекте в Натанзе сработало взрывное устройство
Ася КУЗНЕЦОВА
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Взрыв на ядерном объекте Ирана назвали атакой ИзраиляВзрыв на ядерном объекте Ирана назвали атакой ИзраиляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Газета The New York Times заявила о том, что пожар на объекте для производства центрифуг в Натанзе произошёл из-за диверсии Израиля с применением взрывного устройства.

В публикации сказано, что об этом сообщил сотрудник разведки Ирана. Отмечается также, что в инциденте было применено мощное взрывное устройство.

По версии NYT, взрыв на объекте в Натанзе 2 июля также подтвердил военнослужащий из элитных частей вооружённых сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции.

При этом подчёркивается, что инцидент на объекте замедлил развитие ядерной программы Тегерана на месяцы.

2 июля стало известно о взрыве на ядерном объекте в Натанзе и о пожаре в Организации по атомной энергии Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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