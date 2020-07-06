40 процентов книжных магазинов не смогли открыться после карантина

6 Июль 2020 2020-07-06T09:20:12+03:00

40 процентов книжных магазинов так и не открылись после карантина Фото: Евгения ГУСЕВА

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Книжные магазины работают почти месяц и за это время 40 процентов так и не смогли открыться. Убытки крупных сетей исчисляются миллиардами, отмечают в Российском книжном союзе (РКС). Восстановление отрасли займет порядка трех лет.

— Восстановление продаж в июне идет медленно и составляет порядка 10–15%, — отметил в беседе с «Известиями» член правления РКС, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. — На начало июля 40% книжных магазинов остаются закрытыми. Рынок продолжает падать.

Основная проблема – в низкой посещаемости торговых центов, где расположены магазины. На полное восстановление трафика можно рассчитывать только к осени, и то при условии, что не придет вторая волна коронавируса.

Ситуация у отдельно стоящих магазинов и небольших торговых точек в формате «магазин у дома» чуть лучше, чем у сетевиков. Их продажи постепенно выравниваются.

Представители книжного бизнеса признают, что 51% так и не смогли получить льготные кредиты, обещанные правительством. Единственный выход – это просить персональной помощи у властей. В РКС планируют написать письмо в правительство, чтобы книжным магазинам и другим представителям рынка разрешили уточнить коды ОКВЭД, из-за которых многие компании получают отказы в господдержке.

Тем временем, туристам, застрявшим за границей в период пандемии, приходят письма с просьбой вернуть часть помощи, полученной от государства, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU