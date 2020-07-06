2020-07-06T09:37:21+03:00
В мире

Борис Джонсон встретился с врачами, которые вылечили его от коронавируса

Медсестеры Луиса Питарму и Дженни МакГи, а также врачи Ник Прайс и Николас Харт приехали в резиденцию премьера на Даунинг-стрит
Юлия САЛЬНИКОВА
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Борис Джонсон еще раз поблагодарил врачейБорис Джонсон еще раз поблагодарил врачейФото: Twitter.com
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Британский премьер пригласил к себе в резиденцию на Даунинг-стрит 10 медиков, которые вылечили его от коронавируса. Политик ранее заявлял, что врачи спасли ему жизнь, в честь одного из них он даже назвал своего сына.

Визит сотрудников национальной медицинской службы (NHS) приурочен к празднованию 72-летия организации. Премьер встретил на лужайке возле своей резиденции людей, которые в течение нескольких недель, пока он находился в палате интенсивной терапии, присматривали за ним - медсестры, по его словам, дежурили в его палате сутками, а врачи сделали все, чтобы он быстрее поправился и вернулся к работе.

Врачи и медсестры ухаживали за премьером, пока он был в отделении интенсивной терапии Фото: Twitter.com

Врачи и медсестры ухаживали за премьером, пока он был в отделении интенсивной терапииФото: Twitter.com

Медсестры Луиса Питарму и Дженни МакГи, врачи Ник Прайс и Николас Харт из отделения интенсивной терапии больницы Святого Томаса приняли поздравления, спросили у Джонсона о самочувствии, рассказали о работе.

- Этим вечером я удостоился чести принять тех, кто присматривал за мной в больнице Святого Томаса на Даунинг-стрит, когда мы празднуем 72 года нашей невероятной службы здравоохранения,- подписал снимки в Twitter Борис Джонсон.

Службе здравоохранения исполнилось 72 года Фото: Twitter.com

Службе здравоохранения исполнилось 72 годаФото: Twitter.com

Британский премьер после лечения занялся борьбой с лишним весом сначала сам, теперь хочет "привести в форму" жителей страны. Он заявил, что полные люди тяжелее переносят заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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