В России предложили освободить от платы за детский сад малоимущие семьи
Глава Национального родительского комитета направила своё предложение в Госдуму и правительство
Предложение касается семей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские семьи с низким доходом предложили освободить от платы за детский сад. С таким предложением выступила глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она направила соответствующее обращение в правительство и Госдуму.
Волынец заявила, что отмена платы за детский сад и ясли существенно поддержит семьи, где ежемесячный доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека, сообщает RT, со ссылкой на текст обращения Волынец.
ИСТОЧНИК KP.RU