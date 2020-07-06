В России предложили освободить от платы за детский сад малоимущие семьи

6 Июль 2020 2020-07-06T09:33:04+03:00

Предложение касается семей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российские семьи с низким доходом предложили освободить от платы за детский сад. С таким предложением выступила глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она направила соответствующее обращение в правительство и Госдуму.

Волынец заявила, что отмена платы за детский сад и ясли существенно поддержит семьи, где ежемесячный доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека, сообщает RT, со ссылкой на текст обращения Волынец.

ИСТОЧНИК KP.RU