Мишустин поручил выделить дополнительно 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных денег на выплаты соцработникам. Напомним, ранее такое поручение правительству дал президент Владимир Путин.
Сумму в размере 3,6 миллиарда рублей направят в организации, где работают с зараженными коронавирусом людьми и с теми, кто находится в группе риска.
- Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска,- сказано в распоряжении.
В общей сложности на "коронавирусные" выплаты соцработникам из бюджета уже выделили 11 миллиардов рублей.
Деньги от 25 до 60 тысяч рублей полагаются врачам, младшему и среднему медперсоналу. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вести жесткий контроль доплаты, чтобы деньги до медиков в каждом регионе.
В России зарегистрировано 681 251 зараженных. В ВОЗ заявили, что пандемия вступила в новую фазу.
ИСТОЧНИК KP.RU