Мишустин поручил выделить дополнительно 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам

6 Июль 2020 2020-07-06T09:54:28+03:00

Деньги направят учреждениям, где работают с больными коронавирусом

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных денег на выплаты соцработникам. Напомним, ранее такое поручение правительству дал президент Владимир Путин.

Сумму в размере 3,6 миллиарда рублей направят в организации, где работают с зараженными коронавирусом людьми и с теми, кто находится в группе риска.

- Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска,- сказано в распоряжении.

В общей сложности на "коронавирусные" выплаты соцработникам из бюджета уже выделили 11 миллиардов рублей.

Деньги от 25 до 60 тысяч рублей полагаются врачам, младшему и среднему медперсоналу. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вести жесткий контроль доплаты, чтобы деньги до медиков в каждом регионе.

В России зарегистрировано 681 251 зараженных. В ВОЗ заявили, что пандемия вступила в новую фазу.

ИСТОЧНИК KP.RU