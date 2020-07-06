Российские леса получат ДНК-паспорт

6 Июль 2020 2020-07-06T09:49:06+03:00

Это поможет бороться с вырубками и лесными болезнями

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В России создадут базу генетических данных лесных деревьев. Работа уже началась и несколько тысяч растений протестировано в 52 регионах страны. На каждое дерево составлен генетический паспорт, а полученная информация дает возможность оперативно и достоверно узнать судьбу каждого растения, попавшего в базу.

После того, как удастся охватить все субъекты, заработает автоматизированная аналитическая система «Лесная генетика». В базе сохранят все сведения о деревьях и посадочных материалах.

В Россельхозе уверены, что структурирование сведений поможет улучшить ситуацию с восстановлением лесов. Можно будет отбирать саженцы, которые наиболее устойчивы к климату и условиям района высадки. Всего же на создание полноценной базы уйдет не менее десяти лет.

— Создавать такую базу имеет смысл. Можно будет отследить путь древесины , узнать где росло конкретное дерево. В мире подобная работа ведется по отношению к полевым культурам, - отметил в беседе с "Известиями" доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

Подобная база поможет пресечь нелегальные вырубки, которые наносят большой ущерб не только экономике, но и лесному хозяйству.

Ранее "КП" разбиралась, почему лесная охрана закрывает глаза на вырубку реликтового леса. Источники рассказали о предположительной схеме вывода денег от продажи древесины за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU