2020-07-06T09:58:58+03:00
Экономика

Россияне назвали желаемую зарплату после коронавируса

Запросы населения упали по сравнению с началом года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне озвучили желаемый уровень доходаРоссияне озвучили желаемый уровень доходаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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После стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничительных мер россияне озвучили свои пожелания к зарплате. Оказалось. Что в среднем россияне хотели бы получать порядка 74 тысяч рублей в месяц.

При этом мужчины были бы довольны зарплатой в размере 86 тысяч рублей, а женщины – 61 тысяча рублей.

Аналитики отмечают, что за период пандемии коронавируса запросы россиян несколько снизились. Буквально в январе текущего года население рассчитывало на более высокий доход. К примеру, мужчины в начале 2020 года хотели зарабатывать в среднем 103 тысячи рублей в месяц. Пожелания женщин были чуть ниже – 0 тысяч рублей, передает RT.

Опрос провели аналитики сервиса «Работа.ру». В нем приняли участие порядка 4,9 тысяч человек в возрасте старше 18 лет из разных регионов России.

Напомним, ранее в России были названы отрасли с самыми высокими доходами. Оказалось, что больше всех зарабатывают финансисты и страховщики. Также высокий доход у работников сферы добычи полезных ископаемых, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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