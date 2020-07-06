Россияне назвали желаемую зарплату после коронавируса
После стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничительных мер россияне озвучили свои пожелания к зарплате. Оказалось. Что в среднем россияне хотели бы получать порядка 74 тысяч рублей в месяц.
При этом мужчины были бы довольны зарплатой в размере 86 тысяч рублей, а женщины – 61 тысяча рублей.
Аналитики отмечают, что за период пандемии коронавируса запросы россиян несколько снизились. Буквально в январе текущего года население рассчитывало на более высокий доход. К примеру, мужчины в начале 2020 года хотели зарабатывать в среднем 103 тысячи рублей в месяц. Пожелания женщин были чуть ниже – 0 тысяч рублей, передает RT.
Опрос провели аналитики сервиса «Работа.ру». В нем приняли участие порядка 4,9 тысяч человек в возрасте старше 18 лет из разных регионов России.
Напомним, ранее в России были названы отрасли с самыми высокими доходами. Оказалось, что больше всех зарабатывают финансисты и страховщики. Также высокий доход у работников сферы добычи полезных ископаемых, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU