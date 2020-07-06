Причина смерти Эннио Морриконе: композитор умер после несчастного случая
Причиной смерти итальянского композитора Эннио Морриконе стало неудачное падение. Итальянское издание RaiNews отмечает, что несколько дней назад дирижёр сломал бедренную кость.
Сайт KP.ru сообщил, что в Риме в ночь на 6 июля легендарный музыкант Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни.
Прощание с композитором пройдёт для близких ему людей, без широкой публики, сообщил решение семьи их друг и адвокат Джордж Ассуму. Он также отметил, что Эннио Морриконе скончался в окружении жены Марии, их четверых детей и внуков. По его словам, дирижёр до последних дней "сохранил полную ясность ума и великое достоинство".
Эннио Морриконе - девятикратный лауреат итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", трёхкратный лауреат "Золотого глобуса", дважды награждён "Оскаром" и один раз премией "Золотой орёл".
Умер Эннио Морриконе.Умер итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе. Ему был 91 год.
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