2020-07-06T10:29:07+03:00
Общество

Врач назвала болезни, которые можно подхватить на пляжах

Часто опасность поджидает не в воде, а на песке
Елена АКИМОВА
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Врач указала на опасности, которые поджидают отдыхающих на пляжеВрач указала на опасности, которые поджидают отдыхающих на пляжеФото: Евгения ГУСЕВА
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Самоизоляция остается в прошлом и многие устремились на пляжи. Врач напомнила, какие опасности могут подстерегать отдыхающих и что нужно делать, чтобы обезопасить себя во время отдыха.

Купание само по себе не очень опасно, уверена врач-терапевт Татьяна Чарушина. Подхватить вирус в воде маловероятно, так как концентрация опасных веществ в водной среде снижена. Куда выше вероятность заразиться на берегу.

- Я бы рекомендовала отказаться от игры в волейбол, пионербол, теннис и других, где нужно передавать друг другу спортивный инвентарь. Считайте, что вместе с мячом вы перебрасываете друг другу риск заражения, — объясняет медик сайту mk.ru.

Врач убеждена, что коронавирус далеко не главная угроза при купании в открытых водоемах. Куда вероятнее подцепить кишечную палочку или стафилококк, инфицироваться лямблиями либо через сутки после возвращения с пляжа обнаружить симптомы ротавирусной инфекции.

- Многие сталкиваются с тем, что приезжая на море через день-два у них начинаются понос и рвота. Грешат на пищевое отравление, но дело вовсе не в еде. Глоток воды из моря, реки или озера запросто может наградить вас инфекцией, - отмечает врач.

Первое, что нужно делать во время купания – избегать попадания воды в рот. Не нужно нырять, а сразу после процедур отправиться в душ.

- Стоит помыться под проточной водой. Ну а самый опасный гость, который может укорениться в воде и остаться там надолго, это гепатит А, - предупреждает врач.

Помимо ротавируса вместе с мутной водой можно проглотить яйца глистов. Если в речке имеются места, куда спускают канализацию, то по течению разнесет все «прелести».

Еще одна опасность – купающиеся птицы. Не стоит плавать рядом с пернатыми, это вовсе не единение с природой, а угроза здоровью. Рядом с такими соседями можно получить церкариоз. Это заболевание часто называют шистосомозный дерматит или «зуд купальщика».

- Передается через уток или моллюсков. В принципе, ничего жутко опасного, но очень неприятно: отеки, зуд, покраснение кожи, - называет признаки медик.

Не стоит забывать, что на мокрые ноги отлично цепляется грибок, споры которого долго живут в песке. Не менее опасно садиться на песок прекрасной половине человечества. Так можно нажить целый ряд проблем, например, молочницу.

- Усаживать детей строить замки из песка нужно в больших шортах, а не маленьких купальниках. Идеально подойдут велосипедки, а на ноги – резиновые тапочки. Родителям важно следить, чтобы малыш не ел песок, всегда держать под рукой антисептик, - заключает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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