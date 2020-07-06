Пересмотр дела Кокорина и Мамаева отложили до 31 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T10:47:14+03:00

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Пересмотр дела Александра Кокорина и Павла Мамаева не состоится 6 июля, заседание отложили до 31 июля. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Вероятной причиной стала неявка футболистов в суд, поскольку при пересмотре апелляционного приговора их присутствие обязательно. Ранее их адвокаты заявляли - футболисты не могут явиться в суд в указанную дату в связи с тем, что до конца сезона российской премьер-лиги (РПЛ) находятся в распоряжении своих клубов.

Это не первый перенос заседания, пересмотр дела должен был состояться 17 июня. Футболисты тогда тоже не смогли явиться в суд, адвокаты предоставили письма из футбольных клубов "Сочи" и "Ростов", подтверждающие, что спортсмены являются ключевыми игроками в и находятся до конца сезона в распоряжении команд.

Футболисты, напомним, устроили сразу две драки в центре Москвы: избили водителя ведущей Первого канала, затем напали в кофейне на чиновника. Мамаева отправили в колонию на год и 5 месяцев, Кокорину дали на месяц больше. Вышли на свободу спортсмены по УДО 17 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU