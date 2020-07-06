За сутки в России зафиксировали 6 611 новых заражённых коронавирусом

6 Июль 2020 2020-07-06T10:37:50+03:00

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В России за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 6 611 человек. Общее число случаев заражения достигло 687 862.

По данным оперативного штаба, симптомов коронавируса не было у 28,8% новых заболевших. Сегодня, 6 июля, новые заражённые выявлены во всех 85-и российских регионах.

При этом за последние сутки 3 579 человек выздоровели после лечения от коронавируса, а всего за время эпидемии в России врачи смогли вылечить уже 454 329 человек.

За последние 24 часа в России умерли 135 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса. Число погибших от COVID-19 в стране достигло 10 296.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (685), Подмосковье (292), ХМАО (289) и Санкт-Петербурге (280).

ИСТОЧНИК KP.RU