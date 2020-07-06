2020-07-06T11:11:52+03:00
В мире

Дуэйн Джонсон стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в Instagram

Ранее больше всех зарабатывали в соцсети Кайли Дженнер и Селена Гомес
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер берет за рекламную публикацию 1 015 000 долларовАктер берет за рекламную публикацию 1 015 000 долларовФото: Instagram.com
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Дуэйн "Скала" Джонсон стал самой богатой звездой Instagram. Рекламодатели готовы платить за одну публикацию на его страничке рекордные 1 015 000 долларов. Это больше, чем предлагают кому-либо из западных звезд.

В 2019 году титул самой высокооплачиваемой звезды соцсети занимала Кайли Дженнер, а годом ранее - Селена Гомес.

Оценку проводила компания Hopper HQ, занимающаяся маркетингом в социальных сетях.

Звезда боевиков обошел Дженнер и по числу подписчиков: 189 миллионов против 183 миллионов. Он публикует на своей странице фотографии из спортзала, снимки с детьми, делится рецептами еды, записывает ироничные видео.

Американская модель разместилась на втором месте рейтинга, за рекламную публикацию Кайли Дженнер платят 986 000 долларов.

Криштиану Роналду оказался только третьим. Кстати, другое агентство в 2019 году поставило его на первое место по доходу в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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