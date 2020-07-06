2020-07-06T11:04:26+03:00
Экономика

Россия вошла десятку наиболее привлекательных стран Европы для инвесторов

Больше всего в российские компании в 2019 году вложили немецкие партнёры
Ася КУЗНЕЦОВА
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EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран ЕвропыEY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия вошла в список десяти самых привлекательных для инвесторов европейских стран в 2019 году, заняв в нём девятое место. Больше всех инвестиций в российские компании сделала Германия, а всего иностранные партнёры вложили свои средства в 191 российский проект.

Результаты исследования международной консалтинговой компании EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия, 2019" приводит РИА Новости.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом число прямых инвестиций сократилось на 9%. Это связано в том числе с многолетними антироссийскими санкциями со стороны стран Евросоюза и США. Снижение инвестиционных процессов произошло у 55% стран-участниц рейтинга.

Первое место по привлекательности для инвесторов заняла Франция. Зарубежные компании вложили деньги в 1 197 проектов этой страны.

Второе место заняла Великобритания, которая, несмотря на относительную нестабильность на фоне Brexit, приняла иностранные инвестиции в 1 109 своих проектов.

Третье место заняли немецкие компании, в чей 971 проект вложились зарубежные партнёры.

На остальных позициях распределились в порядке убывания Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Россия и Турция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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