Путин поручил принять закон, чтобы предотвратить аварии как в Норильске

6 Июль 2020 2020-07-06T11:13:06+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа подготовить поправки в законодательство РФ, чтобы в будущем предотвратить ЧП подобные норильскому.

На встрече с экологами в режиме видеоконференции в пятницу глава государства заявил, что правительство и парламентарии должны в короткие сроки "завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем".

"Сделать это нужно в самое ближайшее время, до конца текущей парламентской сессии", - сказал президент.

Путин поручил взять под особый контроль ситуацию с ЧП под Норильском. Президент также отметил, что это чрезвычайная ситуация федерального масштаба, из-за которой под угрозой оказалось здоровье людей, а хрупкой природе арктической зоны нанесен серьезный урон.

"Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, МЧС само по себе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно", - добавил Путин.

Президент РФ также поручил Росприроднадзору оценить состояние объектов подобных норильскому во всей стране. К проверке привлекут МЧС и правоохранительные органы. Владимир Путин также сказал, что специалистам ведомства "необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды", сообщает Интерфакс.

Напомним, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (группа компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров, что в итоге привело к разливу горюче-смазочных материалов. По данным Роспотребнадзора более 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

3 июня, в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня. Возбужденно четыре уголовных дела. Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован.

Компания «Норникель» потратит на устранение ущерба последствий ЧП в Норильске 10 млрд рублей. В Минприроды сочли, что восстановление экосистемы займет порядка 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU