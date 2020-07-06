Для работающих на удаленке сотрудников email могут сделать официальным документом

6 Июль 2020 2020-07-06T11:10:40+03:00

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Электронная почти может стать официальным документом для работающих на удаленке сотрудников. И это лишь одна из новаций, которые могут ждать нас после принятия законопроекта о дистанционной работе. Об этом рассказала юрист Елена Кожемякина.

«Основных идей в новых поправках – две. Ввести комбинированный дистанционный труд и отказаться от обязательной усиленной электронной цифровой подписи (ЭЦП) при обмене документами. Заявленная цель инициаторов - упростить трудовые отношения для сотрудников и нормализовать взаимодействие между компанией и работником», - цитирует эксперта «Российская газета».

Напомним, новый законопроект, созданный на фоне самоизоляции из-за коронавируса, предусматривает введение трех видов дистанционной работы: базовый, временный и комбинированный. При этом постоянный удаленный труд уже закреплен в законодательстве. А временный и комбинированный и так используются компаниями де-факто. В результате, остается только узаконить то, что в жизни уже работает.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев выступил с инициативой поправок в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной деятельности сотрудников. Он отметил, что зачастую работник на удаленке защищены законом не так хорошо, как сотрудники офисов, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU