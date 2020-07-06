Банки стали реже идти на рефинансирование ипотеки

6 Июль 2020 2020-07-06T11:23:08+03:00

Доля одобренных заявок на такие кредиты сократилась в разы

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Банки стали реже одобрять заявки на рефинансирование ипотеки. Доля положительных решений сократилась с 45 до 23%. На таких цифрах настаивают в крупных риелторских компаниях.

Несмотря на ужесточение требований к рефинансированию, долю заемщиков, желающих оформить данный продукт, стабильно растет. Если раньше таковых было 15 процентов, то теперь 35%.

- Рефинансирование – это по-сути новая ипотека, поэтому банки тщательно проверяют заемщика. Тем, кому удалось пройти проверку, удается сэкономить сотни тысяч рублей, - комментирует «Известиям» директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Особо выгодно рефинансировать кредиты, взятые несколько лет назад. Если в 2015 году ставка по ипотеке составляла в среднем 14% годовых, то в 2020 – 8,32%, а на новостройки – 6,94%.

Попасть под программу льготной ипотеки могут далеко не все, так как сумма стоимости недвижимости ограничена. Но даже при указанном потолке хватит приобрести жилье средней ценовой категории на рынке.

Экономисты уверены, что снижение ставки поможет рынку недвижимости пережить кризисные времена.

- Стройка — это значительная часть российского рынка труда. Поэтому расширение программы льготной ипотеки станет драйвером развития сферы недвижимости и строительства, - пояснил ФАН руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По оценкам «Дом.РФ» и Frank RG, доля рефинансирования в общем объеме выданных жилищных займов за первые пять месяцев 2020 года составила 15,5%.

Этот показатель мог быть выше, но из-за кризиса банки предпочитают перестраховаться.

ИСТОЧНИК KP.RU