В Роспоребнадзоре рассказали, угрожает ли эпидемия бубонной чумы России

6 Июль 2020 2020-07-06T12:06:27+03:00

Бубонную чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Распространение бубонной чумы не угрожает России. Отдельные люди могут ей заразиться, но распространение не станет широким, поскольку существуют вакцина и лекарственные препараты от чумы, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он также отметил, что сотрудники противочумного института проверяют животных на заражение.

- Чума – это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают. И потом для чумы есть лекарство, - рассказал Малеев РИА Новости.

Учёный предположил, что в Китае и Монголии один из заразившихся съел сурка. Малеев призвал жителей России не делать также и напомнил, что об опасности употребления мяса сурка сказано и в рекомендациях Роспотребнадзора.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что несколько дней назад в Монголии ввели карантин после обнаружения бубонной чумы у мужчины и женщины. Отмечается, что сейчас девушка в критическом состоянии, перед болезнью она контактировала с 460 людьми, которые теперь могут быть потенциально заражены бубонной чумой.

ИСТОЧНИК KP.RU