Лысеющий горбун с красными глазами: Как изменится человек за 25 лет работы на дому

6 Июль 2020 2020-07-06T12:26:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Этот горбун в пижаме с сердечками - макет человека, который 25 лет проработал на удаленке. Ученые "наградили" счастливчика всеми признаками, которые с годами появляются у людей с малоподвижным образом жизни: покатые плечи, отсутствие ярко выраженной шеи, большой живот, лысина, синяки под глазами. И это еще женщина. Ученые из DirectlyApply, видимо пощадили людей и не стали показывать, как за десятилетие работы дома изменится мужчина.

Модель назвали Сьюзен. Она должна стать, по мнению исследователей, олицетворением того, как губительно сказывается на организме отсутствие регулярных походов на работу. В Британии, кстати, пошла 15 неделя самоизоляции, в России многие компании перевели сотрудников на дистанционный режим работы в марте, а вышли в офисы только к середине мая. Такой режим труда понравился многим, но ученые решили попросить людей притормозить с принятием решения, ведь можно превратиться в Сьюзен.

Макет показывает, как меняется тело человека Фото: DirectlyApply

Начнем с лица: у Сьюзен налитые кровью глаза от длительного нахождения у монитора. Из-за отсутствия прогулок и солнечного света появляются синяки под глазами. По той же причине на голове начинают выпадать волосы, а в неожиданных местах - над губой и даже в ушах могут расти. У Сьюзен тусклая кожа и больше морщин, чем у сверстников, которые ежедневно совершают "путешествия" на работу.

Удаленка приводит к перееданию, считают ученые - прогулки же нужны, вот человек и ходит до холодильника. Отсюда выпирающий живот, покатые плечи, увеличенная шея. Сьюзен мало передвигается, потому у нее опухшие ноги. Она много печатает, а значит на пальцах болят суставы и возможны наросты.

В сети уже обсуждают, действительно ли так губительна удаленка для организмаФото: Twitter.com

Несчастной женщине туговато приходится в общении с людьми не только из-за всех перечисленных недостатков - у нее могут быть, оказывается, психологические проблемы:

- Снижение социального взаимодействия, недостаток физических упражнений - могут неосознанно влиять на ваше физическое и психическое благополучие,- сообщили ученые Mirror.

Похожее исследование проводили в 2019 году, тогда правда, взяли срок в 20 лет работы у компьютера.

ИСТОЧНИК KP.RU