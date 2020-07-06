В России более 30 тысяч женщин в декрете прошли бесплатное переобучение

6 Июль 2020 2020-07-06T12:12:04+03:00

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К 1 июля более 30 тысяч неработающих женщин, которые ухаживают за детьми до трех лет, заключили договор на бесплатное переобучение. Дополнительное образование, повышение квалификации и переобучение можно получить в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в министерстве труда.

Принять участие в проекте может любая женщина, которая находится в декрете или не работает. Потому что сидит дома с маленьким ребенком. При этом в период обучения всем студенткам выплачивается стипендия в размере 12 130 рублей.

Добавим, что переподготовка женщин ведется как по рабочим специальностям, так и по должностям служащих. Сами занятия для учащихся бесплатны.

«Сотрудница, которая в декрете прошла курсы, сможет продвинуться по карьерной лестнице, а у неработающей женщины будет больше возможностей найти работу», - цитирует комментарий заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU