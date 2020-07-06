В Чувашии больше чем на треть сократились долги по зарплате

6 Июль 2020 2020-07-06T12:14:15+03:00

За первые пять месяцев 2020 года задолженность снизилась на 35% или на 12,7 млн рублей

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Такой существенное сокращение долгов по зарплате и в такой короткий срок. В Чувашии за 5 месяцев текущего года удалось на треть сократить задолженность зарплатных должников на 35% или на 12,7 млн рублей. В итоге эта сумма составила 23,7 млн рублей в 12 предприятиях. Отметим, что всего в реестре зарплатных должников числятся 10 экономически активных предприятий с общей задолженностью в 2,1 млн рублей и 16 предприятий-банкротов с долгом в 50,5 млн рублей.

Среди последних самый крупный- Алатырский завод низкотемпературных холодильников. 192 его работника не могут получить 16,2 млн рублей.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил министерству промышленности совместно с мэрией Алатыря оказать содействие в реализации конкурсной массы и предложил «подключить институт развития, чтобы имущество завода посмотреть на предмет привлечения иных предпринимателей».