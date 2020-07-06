В Австралии убит россиянин, проходивший по программе защиты личности

6 Июль 2020 2020-07-06T12:47:35+03:00

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Убитый в Австралии Россиянин проходил по программе защиты личности. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на австралийскую прокуратуру:

- Убитый - лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных.

Убийство произошло в минувшую субботу 4 июля в городе Герасдорф недалеко от Вены. Подозреваемый - тоже россиянин. Мартин Бек - это имя, которое погибший получил в Австралии по программе защиты личности. Его настоящее имя не разглашается, поскольку власти опасаются преследования в отношении его семьи.

В прокуратуре уточняют - Бек имел право на личную защиту в Австралии, но отказался от нее. Тем не менее, за его домом велось наблюдении полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU