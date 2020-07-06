Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
Суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде сегодня, 6 июля, огласил Прокопьевой приговор. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
- Прокопьеву Светлану Владимировну признать виновной, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, - передаёт ТАСС слова судьи Андрея Морозова.
Адвокаты Светланы Прокопьевой заявили о том, что будут подавать апелляционную жалобу и добиваться полного оправдания журналистки.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ноябре 2018 года Светлана Прокопьева зачитала свою авторскую колонку в эфире "Эха Москвы". В ней журналистка попыталась объяснить поступок "архангельского террориста" - 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв год назад возле здания ФСБ.
Гособвинение запрашивало для Светланы Прокопьевой 7 лет тюрьмы, журналистку внесли в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
ИСТОЧНИК KP.RU