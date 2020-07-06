Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за оправдание терроризма

6 Июль 2020 2020-07-06T13:33:47+03:00

Журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде сегодня, 6 июля, огласил Прокопьевой приговор. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

- Прокопьеву Светлану Владимировну признать виновной, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, - передаёт ТАСС слова судьи Андрея Морозова.

Адвокаты Светланы Прокопьевой заявили о том, что будут подавать апелляционную жалобу и добиваться полного оправдания журналистки.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ноябре 2018 года Светлана Прокопьева зачитала свою авторскую колонку в эфире "Эха Москвы". В ней журналистка попыталась объяснить поступок "архангельского террориста" - 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв год назад возле здания ФСБ.

Гособвинение запрашивало для Светланы Прокопьевой 7 лет тюрьмы, журналистку внесли в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

ИСТОЧНИК KP.RU