2020-07-06T13:33:47+03:00
Общество

Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за оправдание терроризма

Защита намерена обжаловать приговор и добиваться полного оправдания
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублейЖурналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде сегодня, 6 июля, огласил Прокопьевой приговор. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

- Прокопьеву Светлану Владимировну признать виновной, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, - передаёт ТАСС слова судьи Андрея Морозова.

Адвокаты Светланы Прокопьевой заявили о том, что будут подавать апелляционную жалобу и добиваться полного оправдания журналистки.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ноябре 2018 года Светлана Прокопьева зачитала свою авторскую колонку в эфире "Эха Москвы". В ней журналистка попыталась объяснить поступок "архангельского террориста" - 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв год назад возле здания ФСБ.

Гособвинение запрашивало для Светланы Прокопьевой 7 лет тюрьмы, журналистку внесли в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой
Если границы откроют: цены на отдых в Турции этим летом могут упасть
Самый мощный ледокол в мире начали строить в России
В Совфеде поддержали идею отмены оплаты за детсад для малоимущих семей
В Кремле назвали "полной глупостью" заявление главкома ВМС Украины о готовности к боевым действиям
Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад
Строительство "Северного потока-2" могут возобновить 3 августа
Талибан* опроверг обвинения в "сговоре с Россией"
Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем: ему исполнилось 80 лет
Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона
В Австрии убит россиянин, проходивший по программе защиты личности
Аномальная жара: синоптики рассказали о погоде с 6 по 12 июля
МИД России призвал не делать поспешных выводов о взрыве в Иране
В Чувашии больше чем на треть сократились долги по зарплате
В России более 30 тысяч женщин в декрете прошли бесплатное переобучение
Лысеющий горбун с красными глазами: Как изменится человек за 25 лет работы на дому
В Роспоребнадзоре рассказали, угрожает ли эпидемия бубонной чумы России
Мишустин: В детских садах появится 100 тысяч дополнительных мест