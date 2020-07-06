2020-07-06T13:00:25+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем: ему исполнилось 80 лет

Российский лидер позвонил 6 июля первому президенту Казахстана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нурсултан НазарбаевНурсултан НазарбаевФото: Twitter.com
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Президент Владимир Путин поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Он пожелал имениннику "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа".

Напомним, Назарбаев недавно переболел коронавирусом. Во время лечения он старался не отрываться от работы, проводил дистанционные совещания, был на постоянной телефонной связи. По совету врачей он стал больше гулять на свежем воздухе, даже установил программу на телефон, которая считает, какое расстояние человек проходит в день.

- Президент России выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Нурсултана Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией,- сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

Назарбаев ответил на поздравления благодарностью и выступил за укрепление российско-казахстанского партнерства.

В пресс-службе Назарбаева сообщили также, что он получил поздравления от лидера КНР Си Цзиньпина, а также от президент Польши Анджея Дуды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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