Если границы откроют: цены на отдых в Турции этим летом могут упасть

6 Июль 2020 2020-07-06T13:37:25+03:00

Туроператоры в России отметили, что такая позиция немцев увеличит возможности российского туристического рынка

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Турецкие курорты недоступны для немцев до 1 сентября. Все туроператоры Германии сняли с продажи программы путешествий по Турции. В приоритете стоит отдых в таких странах как Испания, Кипр, Греция и Португалия.

Правительство Германии настоятельно рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на турецкие курорты до 31 августа.

И если все-таки это произойдет, то отсутствие немецких туристов в Турции благоприятно повлияет на российский рынок, считают российские туроператоры. Россиянам станут доступны более комфортабельные номера и возможность бронировать их заранее, сообщает АТОР. Но все это - разумеется, при условии открытия сообщения с этой страной.

Ранее Минтранс РФ заявил, что авиасообщение с Турцией 15 июля не будет возобновлено, хотя Анкара готова открыть границу именно эти сроки. Но не исключено, что ситуация изменится в конце июля – начале августа, а значит тысячи российских туристов смогут провести отпуск на турецком берегу.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса мировым государствам пришлось прекратить регулярные сообщения между странами. На данный момент зарубежные поездки для россиян закрыты, точные сроки открытия границ пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU