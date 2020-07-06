2020-07-06T13:10:26+03:00
В мире

Талибан* опроверг обвинения в "сговоре с Россией"

По его мнению, это придумали спецслужбы, чтобы подорвать мирный процесс
Ася КУЗНЕЦОВА
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Представитель "Талибана*" опроверг сообщения о сговоре с РоссиейПредставитель "Талибана*" опроверг сообщения о сговоре с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель Талибана* в Катаре Сухель Шахин опроверг обвинения США в "сговоре с Россией". Он также отметил, что эту версию придумали спецслужбы в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу.

Сухель Шахин считает, что Кабул стремится сохранить всю власть в своих руках, а подобные слухи приведут к отсрочке мирного процесса с США, способного приблизить официальный Кабул к отстранению от власти.

Ранее сайт KP.ru сообщал о публикации газеты The New York Times, в которой утверждалось, что российская разведка обещала афганским боевикам вознаграждение за атаки на военных США. Статья вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов.

В Белом доме заявили, что президенту США Дональду Трампу не сообщили о данных американской разведки. Трамп объяснил это тем, что спецслужбы сами в это не поверили.

В Талибане* РИА Новости также заявили, что ведут собственное расследование.

*"Талибан" – запрещённая в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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