Талибан* опроверг обвинения в "сговоре с Россией"
Официальный представитель Талибана* в Катаре Сухель Шахин опроверг обвинения США в "сговоре с Россией". Он также отметил, что эту версию придумали спецслужбы в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу.
Сухель Шахин считает, что Кабул стремится сохранить всю власть в своих руках, а подобные слухи приведут к отсрочке мирного процесса с США, способного приблизить официальный Кабул к отстранению от власти.
Ранее сайт KP.ru сообщал о публикации газеты The New York Times, в которой утверждалось, что российская разведка обещала афганским боевикам вознаграждение за атаки на военных США. Статья вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов.
В Белом доме заявили, что президенту США Дональду Трампу не сообщили о данных американской разведки. Трамп объяснил это тем, что спецслужбы сами в это не поверили.
В Талибане* РИА Новости также заявили, что ведут собственное расследование.
*"Талибан" – запрещённая в России радикальная экстремистская организация.
ИСТОЧНИК KP.RU