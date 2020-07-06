В Кремле назвали "полной глупостью" заявление главкома ВМС Украины о готовности к боевым действиям
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления главкома ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России. По версии украинского военачальника Россия якобы готова атаковать Херсонскую область для того, чтобы "разблокировать воду", которая раньше поступала оттуда в Крым. Украинцы даже пригрозили комплексами "Нептун".
В Совфеде уже назвали такие заявления провокацией.
- Это полная глупость и нагнетание военной истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке страны,- приводит комментарий ТАСС Песков.
Напомним, провокационное заявление сделал главком ВМС Алексей Неижпапа, он заявил о готовности к нападению и даже уточнил, что "без больших жертв" не обойтись. Действия украинской стороны, по его мнению, помогут "вернуть Крым".
ИСТОЧНИК KP.RU