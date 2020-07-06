2020-07-06T14:10:17+03:00
Политика

В Кремле назвали "полной глупостью" заявление главкома ВМС Украины о готовности к боевым действиям

В Украине сообщили, что готовы отразить атаку на Херсонскую область, хотя никаких угроз не поступало
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинский военачальник заявил о возможном боевом столкновенииУкраинский военачальник заявил о возможном боевом столкновенииФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления главкома ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России. По версии украинского военачальника Россия якобы готова атаковать Херсонскую область для того, чтобы "разблокировать воду", которая раньше поступала оттуда в Крым. Украинцы даже пригрозили комплексами "Нептун".

В Совфеде уже назвали такие заявления провокацией.

- Это полная глупость и нагнетание военной истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке страны,- приводит комментарий ТАСС Песков.

Напомним, провокационное заявление сделал главком ВМС Алексей Неижпапа, он заявил о готовности к нападению и даже уточнил, что "без больших жертв" не обойтись. Действия украинской стороны, по его мнению, помогут "вернуть Крым".

ИСТОЧНИК KP.RU

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