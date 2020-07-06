2020-07-06T13:28:51+03:00
Общество

В Совфеде поддержали идею отмены оплаты за детсад для малоимущих семей

Александр Варфоломеев одобрил инициативу поддержки родителей с невысоким доходом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде поддержали отмену платы за детсад для малоимущих семейВ Совфеде поддержали отмену платы за детсад для малоимущих семейФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Совфеде одобрили идею отмены оплаты за детский сад для малоимущих семей. Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев заявил о необходимости наращивать темп поддержки семей с низким доходом.

«Я эту идею поддерживаю. Я считаю, что мы должны только наращивать все, что связанно с поддержкой семей с низким доходом и других семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации», - цитирует сенатора Москва 24.

Варфоломеев добавил, что сложная финансовая ситуация родителей может отражаться и на детях, а этого допустить никак нельзя.

«Все те жизненные трудности, которые испытывают эти семьи, они, естественно, негативно отражаются на детях. На этом мы экономить ни в коем случае не должны», - отметил сенатор.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложение освободить от оплаты за детский сад родителей с невысоким доходом. По ее мнению, это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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