В Тюменской области продолжают заменять пришедшие в негодность деревянные школы новыми и открывать фельдшерско-акушерские пункты

6 Июль 2020 2020-07-06T14:19:01+03:00

В ближайшие три года в регионе появятся десятки образовательных учреждений

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Дом из дерева – часто лишь звучит романтично. А на самом деле многие из построенных при советской власти административные здания из дерева пришли в негодность, да и банально не функциональны (вспомним об «удобствах» на улице). Именно поэтому руководство Тюменской области развивает программу по замене деревянных школ новыми. Развитие проекта обсудили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Заместитель главы региона, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов сообщил, что запланировано строительство 31 школы на 1226 учебных и 416 дошкольных мест. 14 школ, которые предстоит возвести, находятся в труднодоступных районах.

18 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 13 объектов — модульные конструкции. Кроме того, при строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам Сергея Шустова, на 1 июля текущего года начато строительство пяти школ, в проектировании еще 15. По другим объектам проводятся конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ и госэкспертизы проектно-сметной документации.

К сентябрю года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца текущего года в деревне Индери, поселке Курья и селе Касьяново Вагайского района. За 2021-2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении.