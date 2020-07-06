Умер Сергей Заграевский - художник и писатель

6 Июль 2020 2020-07-06T14:38:51+03:00

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В ночь с 4 на 5 июля в Москве умер художник и писатель Сергей Заграевский. Ему было 55 лет.

- Сергей Вольфгангович скончался внезапно в ночь с 5 на 6 июля в кругу семьи, - подтвердили РИА Новости в пресс-службе Профессионального союза художников России.

Причиной смерти Заграевского стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Умершего супруга обнаружила его жена.

Загравеский родился в 1964 году. Он окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), после чего пробовал себя в самых разнообразных сферах - занимался научной работой и бизнесом. В 1990-х годах он увлекся историей архитектуры и богословием.

Только после 30 лет он решил окончательно посвятить себя искусству. В 1999 году Заграевский создал Профессиональный союз художников России, который с тех пор и возглавлял.

Картина "МОСКВА. ОКТЯБРЬ. БОТАНИЧЕСКИЙ САД"

Кроме художественной работы Заграевский серьезно увлекался литературой. В 2014 году его исторический роман под названием «Архитектор его величества» вошел в «длинные списки» двух литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер».

ИСТОЧНИК KP.RU