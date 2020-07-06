В Таиланде собираются вести слежку за туристами из-за коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T14:28:00+03:00

Отслеживать маршруты перемещения иностранцев будут в том числе с помощью приложений

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В Таиланде создадут специальное подразделение полиции, где будут заниматься слежкой за туристами. В связи с тем, что курорты страны востребованы среди иностранцев, а пандемия коронавируса не миновала, появилась необходимость знать, где были, с кем контактировали люди. Это нужно на случай, если у кого-то из гостей вдруг обнаружат Covid-19 или если они на территории страны вступили в контакт с зараженными.

Курировать подразделение будет Центральное следственное бюро Таиланда, сообщает Bangkok Post.

Персонал наберут из разных подразделений: морская полиция будет следить за гостями на пляжах, дорожная полиция установит контрольно-пропускные пункты для проверки туристов, заодно у иностранцев будут измерять температуру. Следователи помогут в отслеживании перемещений туристов, куда ездили, какие достопримечательности посещали. Планируется использовать данные с онлайн-приложений.

- Приложение позволит путешественникам легко связаться с полицией, если им понадобится помощь, оно может работать вместе с другим инструментом отслеживания,- сказал Генерал-майор Ворапонг Тонгпайбул.

Пока Таиланд не открыл для иностранцев воздушное пространство, но к приему гостей в стране уже начали готовиться.

ИСТОЧНИК KP.RU