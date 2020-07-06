Путин заявил, что пока не ясны сроки открытия границ стран Европы для россиян

6 Июль 2020 2020-07-06T14:20:03+03:00

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Пока неизвестно, когда Европа откроет границы для российских граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

- Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков, - заявил Владимир Путин.

Президент также сообщил, что был в постоянном контакте с Савельевым и добавил, что сфера авиаперевозок пострадала больше остальных в условиях пандемии коронавируса.

- Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают, - пояснил президент.

Российский лидер отметил также, что оценки Савельева состояния авиаотрасли и выхода из кризиса остаются актуальными и "настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги".

ИСТОЧНИК KP.RU